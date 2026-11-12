Eni prévoit d'investir 11 milliards de livres sterling au Royaume-Uni d'ici 2030

La ministre britannique de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone, Miatta Fahnbulleh, a rencontré à Londres l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi. Les deux parties ont échangé sur les activités et les projets d'investissement d'Eni au Royaume-Uni sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, en mettant particulièrement l'accent sur la transition énergétique, la compétitivité industrielle et la sécurité énergétique.

Deux tiers des investissements dédiés au bas carbone

Lors de cette rencontre, Eni a confirmé son rôle de partenaire stratégique pour le Royaume-Uni, soutenant les objectifs du pays en matière de décarbonation, de réindustrialisation, de développement industriel et de sécurité des approvisionnements énergétiques nationaux, à travers des investissements bruts d'environ 11 milliards de livres sterling sur la période 2026-2030.

Reflétant la transformation de la présence d'Eni au Royaume-Uni ces dernières années, environ deux tiers de ces investissements sont alloués aux secteurs bas carbone. Ces capitaux contribueront à créer des emplois qualifiés, à attirer des financements complémentaires et à renforcer la compétitivité à long terme du tissu industriel britannique, tout en générant des retombées concrètes pour les collectivités locales dans les régions où Eni est implanté.

Un rôle pivot dans le captage et stockage du CO2

Présent dans le pays depuis 1964, Eni développe, par l'intermédiaire d'Eni CCUS Holding, le projet de captage et stockage du carbone (CSC) de Liverpool Bay, qui constitue l'infrastructure centrale du pôle industriel de décarbonation HyNet dans le nord-ouest de l'Angleterre et le nord du Pays de Galles. Ce projet contribuera à la création de l'un des tout premiers pôles industriels bas carbone au monde et jouera un rôle clé dans la trajectoire du Royaume-Uni vers ses objectifs de neutralité carbone (Net Zero). L'initiative devrait soutenir plus de 2 000 emplois durant la phase de construction et environ 300 postes permanents tout au long de ses plus de 25 années d'exploitation.

Eni CCUS Holding développe également le projet de CSC de Bacton, destiné à accompagner la décarbonation progressive des secteurs industriels difficiles à décarboner dans le sud-est du Royaume-Uni et à offrir une solution de stockage de $CO_2$ aux industries du nord-ouest de l'Europe.

De l'éolien en mer à la fusion nucléaire

Dans le secteur des énergies renouvelables, Eni, à travers Plenitude (société contrôlée conjointement avec Ares), participe via Vårgrønn aux projets éoliens en mer (offshore) de Dogger Bank, Greenvolt et Cenos, situés au Royaume-Uni.

Eni est également engagé dans le développement de l'énergie de fusion à travers une série d'initiatives menées en partenariat avec l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) afin d'accélérer la commercialisation de la filière, notamment le projet H3AT et la coentreprise RH3OVA.

RH3OVA est une coentreprise britannique spécialisée dans les services d'ingénierie pour le cycle du combustible de la fusion nucléaire, et plus particulièrement la gestion du tritium.

Une présence maintenue dans le pétrole et le gaz en mer du Nord

Dans le segment amont (upstream), à la suite de la finalisation du rapprochement des actifs d'Eni UK avec Ithaca Energy en 2024, Eni maintient une présence industrielle significative, contribuant à l'économie du pays et à sa sécurité énergétique grâce à la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, qui conserve un rôle important dans le mix énergétique.