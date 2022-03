Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: présente son plan stratégique 2022-2025 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, a présenté aujourd'hui le plan stratégique de l'entreprise pour 2022-2025, celui-ci mettant l'accent sur ' une transition énergétique juste ' et ' la création de valeur pour les parties prenantes '.



Eni compte notamment accélérer ses objectifs en matière de décarbonation, avec un objectif de réduction des scope 1, 2 et 3 de 35% d'ici 2030 et 80% d'ici 2040, par rapport à l'année de référence 2018. Précédemment, les objectifs étaient de -25% et -65%.



Tout en réduisant les émissions, Eni développera une offre croissante de solutions énergétiques entièrement décarbonées pour ses clients, avec 15 GW de capacité renouvelable d'ici 2030, une capacité de bioraffinage de 6 MTPA (millions de tonnes par an) au cours de la prochaine décennie, tandis que l'hydrogène contribuera avec 4 MTPA d'ici 2050.



Pour financer cette croissance, Eni augmentera la part des investissements destinés aux nouvelles solutions énergétiques à près de 30 % d'ici 2025, doublant à 60 % d'ici 2030 et jusqu'à 80 % vers 2040.