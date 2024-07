Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: présente ses projets de développement au Congo information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a rencontré à Brazzaville le DG d'Eni, Claudio Descalzi.



Au cours de la réunion, Claudio Descalzi a présenté au président les progrès du projet Congo LNG qui, depuis février de cette année a commencé à exporter du gaz liquéfié à partir du pays, contribuant ainsi au marché mondial de l'énergie et plaçant le Congo parmi les pays exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL).



Avec la deuxième phase du projet, qui débutera à la fin de 2025, les exportations de gaz du Congo passeront à 4,5 milliards de mètres cubes par an.



Le Président de la République du Congo et le CEO ont également discuté des projets de production de matières premières agricoles pour le bioraffinage en cours dans le pays suite au démarrage du premier Agri-Hub, et d'autres initiatives dans le domaine de la transition énergétique.



La distribution auprès des foyers a déjà commencé à Pointe Noire et Brazzaville et sera étendue à d'autres provinces tout au long de l'année 2024.



Ils ont également discuté des initiatives les plus récentes en matière de développement durable, y compris la phase 3 du projet intégré de Hinda qui garantit en particulier l'accès à l'eau, aux soins médicaux et à l'éducation pour environ 25 000 bénéficiaires.



Eni est présente au Congo depuis plus de 50 ans. À ce jour, elle est la seule entreprise impliquée dans le développement des énormes ressources gazières de la République du Congo et fournit du gaz à l'Électricité Centrale du Congo (ECC), qui garantit 70 % de la production d'électricité du pays.





