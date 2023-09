Eni: présente Enilive, son nouveau réseau de stations information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - Eni présente aujourd'hui Enilive, la nouvelle marque d'Eni Sustainable Mobility.



Pour rappel, Eni Sustainable Mobility est une entreprise dédiée au bioraffinage, à la production de biométhane, aux solutions de mobilité intelligente, ainsi qu'à la commercialisation et à la distribution de tous les vecteurs énergétiques pour la mobilité à travers plus de 5 000 Stations Enilive en Europe.



Dans ce réseau, on trouvera aussi bien des carburants biogéniques comme le HVO (Huile Végétale Hydrogénée), que du bio-GPL et du biométhane, mais aussi de l'hydrogène et de l'électricité, et d'autres produits comme le bitume, les lubrifiants et les carburants.



Le réseau de stations Enilive prend également en charge d'autres services liés à la mobilité (restaurants, des magasins de proximité et d'autres services d'accompagnement des personnes en déplacement).



'L'objectif d'Enilive est de fournir des services et des produits progressivement décarbonés pour la transition énergétique, en accélérant le processus de réduction des émissions tout au long de leur cycle de vie, contribuant ainsi à l'objectif d'Eni d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050', souligne Eni.