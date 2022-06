Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: prend 25% d'un méga-projet de GNL au Qatar information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de prendre une participation de 25% au sein du plus grand projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, situé au Qatar.



La mise en production du projet North Field East (NFE) - dont la phase d'expansion doit faire l'objet d'un investissement total de 28,75 milliards de dollars - est attendue avant la fin de l'année 2025.



Ce site va permettre de porter la capacité d'exportation du Qatar de 77 millions de tonnes par an (MTPA) aujourd'hui à quelque 110 millions de tonnes par an.



C'est QatarEnergy qui détiendra les 75% restants du projet.



Suite à cette annonce, l'action Eni progressait de plus de 1,3% lundi matin à la Bourse de Milan, surperformant un indice FTSE MIB en progression d'environ 0,6%.





