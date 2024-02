Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: première exportation de GNL depuis le Congo information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Eni annonce la première expédition de GNL depuis la République du Congo, faisant entrer le pays dans le groupe des nations exportatrices de GNL, ouvrant des opportunités de croissance économique tout en contribuant à l'équilibre énergétique mondial.



La première cargaison de GNL est en cours de chargement et acheminera dans les prochains jours vers le terminal de regazéification de Piombino, en Italie.



Le projet, situé dans le cadre du permis Marine XII, atteindra une capacité de liquéfaction de gaz de plateau d'environ 4,5 milliards de mètres cubes par an.



Les volumes seront commercialisés par Eni, renforçant et élargissant le portefeuille de GNL de l'entreprise et soutenant les efforts en faveur de la sécurité et de la transition énergétiques.





