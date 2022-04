Eni: précise ses projets en Algérie avec les autorités information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 09:58

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé ce week-end que son directeur général, Claudio Descalzi, avait rencontré à Alger le Premier ministre Aymen Benabderrahmane et le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, pour discuter des activités actuelles et futures de l'entreprise dans le pays, et de la crise énergétique actuelle.



Claudio Descalzi a ensuite été reçu par le directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar. Les parties ont discuté de la question de l'approvisionnement en gaz et ont passé en revue les initiatives à court et moyen terme en cours pour augmenter l'approvisionnement.



'La réunion a été l'occasion de confirmer la volonté d'accélérer le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans la zone du contrat Berkine Sud, entré en vigueur le 6 mars', précise Eni, un projet qui prévoit la construction accélérée d'un nouveau centre de développement pétrolier et gazier dans la région.



Les activités prévues permettront une augmentation significative de la production nationale dès cette année, la première production étant attendue dès le mois de juillet.



Enfin, les parties ont confirmé leur volonté commune d'accélérer la décarbonation des activités en remplaçant le gaz par des énergies renouvelables.