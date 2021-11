Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : pourrait développer des activités au Rwanda information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur Claudio Descalzi, a rencontré le président du Rwanda, Paul Kagame, pour discuter d'une éventuelle collaboration dans les domaines de la transition énergétique et de l'économie circulaire dans une perspective régionale. Les deux hommes ont notamment discuté de la manière de tirer parti de la solide expertise agricole du Rwanda pour produire des matières premières agricoles pour le raffinage biologique. Ils ont également évoqué des initiatives conjointes de R&D dans les domaines de la transition énergétique et les investissements possibles dans le domaine de la conservation des forêts et de la protection des espèces menacées.

