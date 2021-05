Eni : pourrait créer une joint-venture avec bp en Angola

(CercleFinance.com) - Eni et bp ont annoncé avoir conclu un protocole d'accord non contraignant afin d'étudier un éventuel rapprochement de leurs activités en Angola, aussi bien en ce qui concerne leurs intérêts pétroliers, gaziers et GNL dans le pays.

Les sociétés estiment que combiner leurs efforts dans une nouvelle coentreprise leur apporterait des opportunités significatives pour stimuler conjointement les développements et les opérations futures dans le pays.

Ce rapprochement permettrait notamment de 'générer des synergies significatives, créer des opérations plus efficaces et accroître les investissements et la croissance dans le bassin', indique Eni.

Eni et bp précisent que la livraison des projets et l'efficacité de la production resteraient 'des domaines prioritaires pour la direction' et que les engagements d'investissement social des entreprises dans le pays continueraient d'être honorés.