Eni: pourrait céder 20% de sa division Enilive

(CercleFinance.com) - Eni pourrait céder 20% de sa participation dans sa division Enilive, entité qui rassemble toutes les activités de mobilité verte (activité de bioraffinage, biométhane, solutions de mobilité intelligente et de partage de véhicules Enjoy) indique Bloomberg.



L'ensemble de l'activité serait évalué à environ 10 milliards d'euros selon l'agence de presse. L'entreprise aurait fait appel à des conseillers pour réaliser cette opération.



Le groupe énergétique italien a reçu des marques d'intérêt pour cette division de la part de plusieurs prétendants potentiels, selon des personnes interrogées par Bloomberg.



Toujours selon ces personnes, les discussions concernant la cession des participations n'en seraient qu'à leur début et ENI évaluerait d'autres options. ' Le groupe n'a pas répondu à ces rumeurs ' souligne Invest Securities.





