Eni: Plenitude, sponsor titre de La Vuelta 2024

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que pour la troisième année consécutive, sa société Plenitude sera sponsor principal de La Vuelta 24, l'un des événements cyclistes les plus importants au monde.



De plus, cette année, l'entreprise est 'Energy Partner' car elle garantira la recharge des véhicules électriques de la direction de course qui accompagnent les cyclistes de La Vuelta 24.



La 79e édition de La Vuelta se déroulera en Espagne et au Portugal et, sur ses 3 265 kilomètres, comportera 21 étapes, commençant le 17 août dans la ville de Lisbonne et se terminant à Madrid le 8 septembre.





