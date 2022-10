Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: Plénitude signe un partenariat avec l'Olimpia Milano information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Eni annonce la mise en place d'un partenariat entre sa société Plénitude (société de vente de solutions énergétiques qui dispose notamment d'un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques à partir d'énergies renouvelables) et l'Olimpia Milano, un club de basket-ball champion d'Italie à 29 reprises.



Avec ce partenariat, Plénitude entend contribuer davantage, à travers le sport, à la promotion d'une culture de durabilité et d'innovation, principes qu'elle poursuit déjà en tant que Società Benefit, soit un statut attribué aux entités à but lucratif qui veulent néanmoins tenir compte de la société et de l'environnement dans leur gestion.



En 2021, Plénitude avait d'ailleurs été la première grande entreprise du secteur de l'énergie à devenir 'Società Benefit' en intégrant dans ses statuts l'objectif d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement.



Plénitude a choisi Olimpia Milano en raison du prestige de l'équipe dans les pays européens à travers l'Euroligue, la première compétition de basket-ball en Europe.





Valeurs associées ENI MIL -0.31%