Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: Plenitude signe un accord avec Ferriera Valsabbia information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Plenitude a signé un accord de 10 ans avec Ferriera Valsabbia pour fournir de l'énergie 100 % renouvelable à partir d'un parc éolien de 15 MW situé en Italie.



Cet accord permettra de produire plus de 350 GWh d'énergie sur toute la période, répondant ainsi aux besoins énergétiques de Ferriera Valsabbia à partir de septembre 2024.



Ce partenariat vise à soutenir la décarbonation de Ferriera Valsabbia, une entreprise sidérurgique spécialisée dans la production de barres d'acier à partir de matériaux recyclés.



Plenitude, contrôlée par Eni, prévoit d'atteindre 15 GW de capacité renouvelable installée d'ici 2030.





Valeurs associées ENI 14,22 EUR MIL -2,24%