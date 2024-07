Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: Plenitude inaugure un parc éolien de 39 MW information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Plenitude a inauguré un nouveau parc éolien de 39 MW à Borgia (Italie), composé de neuf éoliennes de pointe.



Ce parc, qui sera opérationnel dès aujourd'hui, produira 84 GWh d'électricité par an, équivalant à la consommation de plus de 30 000 foyers.



Cette installation renforce le portefeuille de Plenitude en Italie, où la société possède environ 1 GW de capacité renouvelable.



Plenitude, contrôlée par Eni, prévoit d'atteindre plus de 8 GW de capacité renouvelable d'ici 2027 et plus de 15 GW d'ici 2030.





Valeurs associées ENI 14,01 EUR MIL -0,33%