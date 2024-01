Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: Plenitude acquiert des centrales solaires aux USA information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que Plenitude, sa société spécialisée dans la vente et la commercialisation de gaz et d'électricité pour les ménages et les entreprises, a signé un accord (par l'intermédiaire de sa filiale américaine Eni New Energy US) avec le leader mondial de l'énergie EDP Renováveis (' EDPR '), pour acquérir une participation de 80 % dans un portefeuille de centrales photovoltaïques opérationnelles situées aux États-Unis.



Les parcs solaires Cattlemen (Texas), Timber Road (Ohio) et Blue Harvest (Ohio) ont une capacité installée totale de 340 MWac (478 MWdc), dont 272 MWac (382 MWdc) correspondant à la part de Plenitude.



'L'accord permet à Plenitude d'atteindre plus de 1,2 GW de capacité installée aux États-Unis, contribuant à l'objectif d'atteindre 7 GW dans le monde d'ici 2026', indique Stefano Goberti, directeur général de Plenitude.





