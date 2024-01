Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: passe une série d'accords au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son directeur général a signé un accord de confirmation conjoint avec le président du conseil d'administration de KazMunayGas (KMG), concernant un projet innovant de gaz renouvelable hybride de 250 MW dans la ville de Zhanaozen, au Kazakhstan.



Eni et KMG ont confirmé leur volonté de passer à la phase de mise en oeuvre du projet, qui fournira aux installations de KMG dans la région une électricité stable et à faible émission de carbone produite à partir de l'énergie solaire et éolienne, et qui sera équilibrée par une capacité supplémentaire provenant d'une centrale à gaz.



Eni a également signé un protocole de coopération avec le Fonds souverain Samruk-Kazyna (SK) sur des projets supplémentaires de transition énergétique, notamment la réplication potentielle du modèle d'énergies renouvelables hybrides dans d'autres régions du Kazakhstan.



Eni a également signé un autre accord de coopération stratégique avec la société gazière nationale du Kazakhstan, QazaqGaz (société du portefeuille de SK), axé sur l'échange d'expériences entre centres scientifiques.





Valeurs associées ENI MIL +0.08%