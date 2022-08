Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENI : passe en force la résistance des 12E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - ENI passe en force la résistance des 12E (du 27 juin au 19 août): le titre qui a rebondi sur 10,5E le 14 juillet pourrait s'élancer en direction des 13,5E (règle du balancier), sachant que les 13E correspondent à l'ex-plancher du 29 mars au 10 mai.





Valeurs associées ENI MIL +2.69%