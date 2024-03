Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: partenariat tripartite dans la transition écologique information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Eni ainsi que Fincantieri, l'un des plus grands groupes de construction navale au monde et RINA, une société multinationale de conseil en inspection, certification et ingénierie, ont signé un accord pour développer un partenariat initiatives pour la transition énergétique.



Le partenariat formalise l'engagement de développer des projets communs, en ligne avec les stratégies des partenaires, pour décarboner le secteur maritime à moyen et long terme avec l'objectif de Net Zero d'ici 2050.



Giuseppe Ricci, directeur opérationnel d'Energy Evolution chez Eni, juge que pour la société, 'il s'agit d'une étape supplémentaire dans [son] parcours vers la transition et la décarbonation du transport maritime'.





