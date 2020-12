Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : partenariat avec BCG et Google Could Cercle Finance • 16/12/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Eni, le Boston Consulting Group (BCG) et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui co-construire une nouvelle plate-forme numérique ouverte soutenant la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement industrielle. Partant du monde de l'énergie, la plateforme s'étendra progressivement à tous les secteurs industriels, affirme Eni. L'idée découle de l'intérêt commun des trois entreprises à proposer une voie de transition énergétique et de durabilité dans les secteurs industriels. Chacun des partenaires apportera son expertise pour établir une meilleure compréhension et un partage des meilleures pratiques autour du développement durable tout au long de la chaîne industrielle.

Valeurs associées ENI MIL +0.24%