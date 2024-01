Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: partenariat autour de l'éolien offshore en Espagne information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Eni faut savoir que sa société Plenitude, spécialisée dans la vente et la commercialisation de gaz et d'électricité, a conclu un accord avec BlueFloat Energy et Sener Renewable Investments pour rejoindre leur partenariat stratégique visant à faire progresser le développement de projets éoliens offshore en Espagne.



L'idée est de créer un consortium leader dans le secteur éolien offshore en Espagne avec un portefeuille total d'environ 1,25 GW de projets éoliens offshore flottants à travers la Galice (Parque Nordés), Catalogne (Parc Tramuntana) et îles Canaries (Parque Tarahal).



En Espagne, Plenitude gère 430 MW d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne terrestre en exploitation, 1 GW de projets en construction et plus de 2 GW de projets en développement.



Plenitude opère dans 15 pays, avec un portefeuille d'environ 3 GW de capacité renouvelable en exploitation, un objectif de 7 GW de capacité attendu d'ici 2026 et de plus de 15 GW d'ici 2030.







Valeurs associées ENI MIL -0.82%