Eni: partenaire de PBF Energy pour une bioraffinerie information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 12:22

(CercleFinance.com) - Eni Sustainable Mobility et PBF Energy ont annoncé hier, qu'elles avaient conclu des accords définitifs pour s'associer dans une coentreprise à parts égales, St. Bernard Renewables LLC (SBR), pour la bioraffinerie en cours de construction dans les locaux de la raffinerie de Chalmette de PBF en Louisiane (États-Unis).



Eni apportera un capital total de 835 millions de dollars, plus jusqu'à 50 millions de dollars supplémentaires sous réserve de l'atteinte de certaines étapes du projet, et fournira une expertise dans les opérations de bioraffinage, l'approvisionnement et le marketing.



PBF apporte son savoir-faire industriel aux États-Unis et, en tant que contributeur de la bioraffinerie, continuera à gérer l'exécution du projet et servira d'opérateur une fois la construction terminée.



Le démarrage de la bioraffinerie de St. Bernard Renewables est prévu au cours du premier semestre 2023 et l'installation est actuellement ciblée pour avoir une capacité de traitement d'environ 1,1 million de tonnes/an de matières premières.



Elle produira principalement du diesel HVO ( 'diesel renouvelable'), avec une capacité de production de 306 millions de gallons par an.