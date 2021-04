Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : partenaire de la FNM pour la transition énergétique Cercle Finance • 06/04/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'une lettre d'intention avec la FNM, la société de chemin de fer du nord de Milan, afin de lancer une collaboration stratégique visant à promouvoir la décarbonation des transports en Lombardie et à accélérer le processus de transition vers de nouvelles sources d'énergie. Les deux partenaires souhaitent notamment développer des énergies moins polluantes et introduire des solutions permettant de capturer, stocker et utiliser le CO2 généré par les procédés de production d'hydrogène pour une utilisation dans les véhicules de transport. La collaboration fait également partie du projet H2iseO mis en oeuvre par FNM et Trenord, qui vise à faire de Sebino et Valcamonica la première 'vallée de l'hydrogène' italienne. 'Cet accord démontre l'importance d'adopter une approche synergique qui favorise la coopération entre les différents acteurs du secteur et l'utilisation de produits énergétiques décarbonés pour le développement d'une mobilité durable ', a commenté Giuseppe Ricci, Chief Operating Officer chez Eni Energy Evolution.

