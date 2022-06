Eni: ouvre une station service hydrogène à Venise information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 14:37

(CercleFinance.com) - Eni a inauguré aujourd'hui une nouvelle station service à Venise, soit la première station ouverte au public dans une zone urbaine d'Italie où il est possible de faire le plein à l'hydrogène.



Le système est équipé de deux points de distribution d'une capacité de plus de 100 kg/jour, qui permettent de ravitailler les véhicules en 5 minutes environ ainsi que les bus.



'Pour nous, c'est une réussite, ainsi qu'un point de départ. Nous voulons jouer un rôle de premier plan en créant des infrastructures qui répondent à la demande de mobilité durable', a déclaré Giuseppe Ricci, directeur de l'exploitation d'Eni Energy Evolution.



De plus, à la suite d'un accord quadripartite signé en 2019 entre la municipalité, la métropole, Eni et Toyota, il est prévu que le constructeur automobile nippon fournisse une dizaine de véhicules Toyota Mirai à hydrogène, dont trois à la municipalité et trois pour le parc d'autopartage. Le reste sera livré dans les prochains mois.



'Aujourd'hui marque une étape fondamentale dans le développement de la mobilité à hydrogène en Italie. Nous sommes ravis et fiers de soutenir Eni et la ville de Venise dans la réussite de ce projet en mettant à disposition nos voitures Mirai', a commenté Luigi Ksawery Luca, directeur général de Toyota Motor Italia.