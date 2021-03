Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : ouvre son usine de traitement de biomasse, à Gela Cercle Finance • 19/03/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir aujourd'hui que sa nouvelle usine BTU (unité de traitement de la biomasse), dans la ville de Gela, a débuté sa production. Ce site permet de transformer des déchets de matières premières produites en Sicile - huiles de cuisson usagées et des graisses issues de la transformation du poisson et de la viande - en biocarburants - bio-naphta, de bio GPL et de bio-jet. L'huile de ricin sera également utilisée pour alimenter la bioraffinerie de Gela, grâce à un projet expérimental de culture de ricin sur des terres semi-désertiques en Tunisie, remplaçant ainsi complètement l'huile de palme, qui ne sera plus utilisée dans les processus de production d'Eni à partir de 2023. Le lancement du BTU achève la deuxième phase de la transformation du site industriel et s'inscrit dans le processus de transition énergétique d'Eni, dont l'objectif est d'atteindre la totale décarbonation de ses produits et procédés d'ici 2050. En effet, le plan 2021-2024 prévoit de doubler la capacité de production des bioraffineries d'Eni à environ 2 millions de tonnes d'ici 2024, et de la porter à 5/6 millions de tonnes d'ici 2050.

