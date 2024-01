Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: obtient une certification ISO de gestion de conformité information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 37301:2021 pour son système de gestion de la conformité auprès de RINA Services SpA, le principal organisme de certification italien.



Obtenue à la suite d'un processus d'évaluation approfondi, cette certification vient confirmer la solidité du modèle de conformité intégré d'Eni qui fait d'ailleurs partie des premières entreprises italiennes à obtenir cette certification.



' La certification représente une nouvelle reconnaissance de l'engagement d'Eni à promouvoir et à favoriser une culture de conformité, qui guide le comportement et la gestion de l'entreprise pour respecter les valeurs d'intégrité, d'équité, de transparence et de durabilité', a commenté Luca Franceschini, responsable de la conformité intégrée et secrétaire du conseil d'administration d'Eni.







