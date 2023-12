Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: nouvelle ligne de crédit durable de 3 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé une ligne de crédit renouvelable durable de cinq ans d'une valeur de 3 milliards d'euros, liée à deux objectifs de durabilité.



La nouvelle facilité renforcera davantage la flexibilité financière d'Eni, venant compléter une ligne de crédit durable similaire de 6 milliards d'euros signée en 2022.



La marge de la nouvelle ligne de crédit est liée à la réalisation d'objectifs de durabilité liés à l'empreinte carbone nette en amont (Scope 1 et 2), ainsi qu'à la capacité installée pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.







Valeurs associées ENI MIL -1.97%