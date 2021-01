Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : nouvelle licence de production en mer du Nord Cercle Finance • 26/01/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Une nouvelle licence de production a été attribuée Eni, a annoncé aujourd'hui le géant italien des hydrocarbures, faisant suite à sa demande présentée au cours du 32e cycle de licences offshore au Royaume-Uni. Attribué pour six ans, ce permis couvre une superficie d'environ 340 km2 et se situe à environ 250 km au large du Royaume-Uni dans le nord de la mer du Nord à une profondeur d'eau allant de 100 à 130 m. 'Il est situé près de la frontière entre le Royaume-Uni et la Norvège où plusieurs découvertes importantes ont été récemment faites', souligne Eni qui assumera le rôle d'opérateur avec une participation de 100%.

