Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:32

Eni : nouvelle exploitation offshore de gaz en Indonésie









(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui avoir débuté la production de gaz à partir du Merakes Project, situé dans le bloc East Sepinggan, au large du Kalimantan oriental, en Indonésie. Le projet consiste à exploiter un champ de gaz en eau profonde au large du bassin de Kutei, à une profondeur d'environ 1 500 mètres. Les cinq puits sous-marins en eau profonde garantiront une capacité de production de 450 millions de pieds cubes standard par jour, soit l'équivalent de 85 000 barils d'équivalent pétrole par jour (BOED). 'Merakes est l'un des projets clés d'Eni en 2021. Il soutiendra la croissance de la production de gaz, conformément aux objectifs stratégiques d'Eni', assure Claudio Descalzi, directeur général d'Eni. Eni est l'opérateur du bloc East Sepinggan avec une participation de 65% par l'intermédiaire de sa filiale, Eni East Sepinggan Ltd .; les autres partenaires sont Neptune Energy East Sepinggan B.V. avec 20% de parts et PT Pertamina Hulu Energi avec les 15% restants.

