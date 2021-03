Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : nouvelle découverte de pétrole en mer de Barents Cercle Finance • 10/03/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Vår Energi, société détenue conjointement par Eni (69,85%) et par HitecVision (30,15%), a réalisé une nouvelle découverte de pétrole en mer de Barents, dans le cadre du forage d'un puits d'exploration. Vår Energi AS détient une participation de 30% dans la licence d'exploration, tandis qu'Equinor Energy (qui est l'opérateur) en détient 50% et Petoro AS 20%. Le puits est situé à environ 230 km au nord-ouest de Hammerfest dans une profondeur d'eau de 349 m, rapporte Eni. Les estimations préliminaires placent la taille de la découverte entre 65 et 100 Mboe (millions de barils équivalent pétrole).

