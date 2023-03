Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: nouvelle découverte de pétrole au large du Mexique information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - Eni annonce une nouvelle découverte dans le bloc 7 au large du Mexique. Selon des estimations préliminaires, la nouvelle découverte pourrait contenir environ 200 millions de barils équivalent pétrole (Mbep).



Le puits d'engagement du bloc 7 est situé à 65 km de la côté et à 25-30 km d'autres découvertes. Le puits a été foré par la plate-forme Valaris DPS5 Semisub à une profondeur d'eau de 284 mètres et a atteint une profondeur totale de 2 441 mètres.



Ce résultat réussi intervient après les découvertes de Saasken et Sayulita dans le bloc 10 et confirme la valeur du portefeuille d'actifs mexicains d'Eni, contribuant au développement potentiel d'un cluster synergique de plusieurs prospects situés à proximité.



La joint-venture Block 7 est composée d'Eni, qui est l'opérateur avec une participation de 45%, Capricorn (30%) et Citla Energy (25%).







