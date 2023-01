Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: nouvelle découverte de gaz au large de l'Egypte information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 12:58









(CercleFinance.com) - Eni annonce une nouvelle découverte de gaz importante au puits d'exploration Nargis-1 situé dans la concession de la zone offshore de Nargis, en Méditerranée orientale, au large de l'Egypte.



' Nargis-1 confirme la validité de l'accent mis par Eni sur l'Égypte offshore, que la société développera davantage grâce à l'attribution récente des blocs d'exploration Nord Rafah, Nord El Fayrouz, Nord-Est El Arish, Tiba et Bellatrix-Seti Est ' indique le groupe.



La concession de la zone offshore de Nargis en Egypte est de 1 800 kilomètres carrés. Chevron est l'opérateur avec une participation de 45%, tandis que la filiale d'Eni, IEOC Production, détient une participation de 45% et Tharwa Petroleum Company détient une participation de 10%.



Le groupe est présent en Egypte depuis 1954, où il opère à travers la filiale IEOC. La société est actuellement le premier producteur du pays avec une production d'hydrocarbures d'environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour.





Valeurs associées ENI MIL -0.18%