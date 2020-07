Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : nouvelle découverte dans une concession égyptienne Cercle Finance • 28/07/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Eni annonce ce mardi avoir découvert de nouvelles ressources pétrolières dans le désert occidental d'Égypte, sur les lieux d'une concession qui a débuté il y a à peine un an. Cette découverte a été faite sur un nouveau puits d'exploration dans la concession sud-ouest de Meleiha, à environ 130 km au nord de l'oasis de Siwa. Le puits est déjà en service avec une production quotidienne de 5.000 barils de pétrole par jour. La production de la concession South West Meleiha a commencé en juillet 2019 et en un an à peine, elle est passée à 12.000 barils par jour, grâce à l'apport de nouvelles découvertes, précise Eni.

