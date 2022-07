Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: nouvelle découverte dans le désert algérien information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 12:56









(CercleFinance.com) - Eni et Sonatrach annoncent une nouvelle découverte dans la concession de Sif Fatima II, située dans le bassin de Berkine Nord, dans le désert algérien.



Le puits d'exploration Rhourde Oulad Djemaa Ouest-1 (RODW-1), dans le périmètre de recherche de Sif Fatima II, est le troisième puits de la campagne de forage d'exploration. Il a permis de découvrir du pétrole et du gaz associé dans les grès triasiques du réservoir de Tagi. Lors du test de production, le puits a produit 1 300 bbl/jour de pétrole et environ 2 mmscfd de gaz associé.



' La découverte de RODW-1 confirme la validité de la stratégie d'exploration réussie d'Eni et de Sonatrach, axée sur les champs proches et les infrastructures, qui permet une valorisation rapide des nouvelles ressources ' indique le groupe.





