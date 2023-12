Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: nouveaux projets de captage du carbone au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 12:45









(CercleFinance.com) - Eni a salué hier le lancement du projet 'Vision CCUS' du Département britannique pour la sécurité énergétique et Net Zero (DESNZ), visant à renforcer le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) afin qu'il devienne un marché compétitif d'ici 2035.



Ce projet renforcera la position d'Eni en tant que principal opérateur de CSC au Royaume-Uni alors qu'Eni annonce aussi l'expansion du cluster HyNet.



Eni précise que HyNet devrait être 'l'un des premiers clusters à faible émission de carbone au monde' avec une capacité de stockage d'environ 4,5 millions de tonnes de CO2 par an dans la première phase, avec une nouvelle expansion jusqu'à environ 10 millions par an.



Enfin, Eni prévoit aussi de créer un deuxième centre de CSC au Royaume-Uni, le Bacton Energy Hub, pour décarboner la région de l'estuaire de la Tamise, où elle a obtenu une licence pour stocker le dioxyde de carbone dans le champ gazier épuisé de Hewett, dans le sud de la mer du Nord.





