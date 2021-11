Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : nouveau DG à la tête d'Eni gas e luce information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Eni annonce que le conseil d'administration d'Eni gas e luce a nommé Stefano Goberti au poste de directeur général de l'entreprise. Fort de ses années d'expérience en gestion dans le domaine de la finance au sein du groupe Eni, Stefano Goberti dirigera la nouvelle société qui intègre les activités de vente au détail de gaz et d'électricité d'Eni ainsi que la production d'énergie à partir de sources renouvelables. La nouvelle société vise une introduction en bourse en 2022. Le conseil d'administration d'Eni gas e luce a également nommé Rita Marino présidente de la société.

Valeurs associées ENI MIL +0.89%