Eni : mise en service d'un parc photovoltaïque en Sardaigne

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni annonce ce lundi la mise en service de son nouveau parc photovoltaïque à Porto Torres, en Sardaigne, une ferme d'une capacité de 31 MW. L'usine, la deuxième développée par Eni en Sardaigne, devrait générer 50 GWh d'électricité par an. Le plan porte la capacité photovoltaïque installée d'Eni à plus de 80 MW, désormais produite par 13 centrales dans cinq régions.

Valeurs associées ENI MIL -0.97%