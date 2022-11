Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: mise en service d'un champ pétrolier en Algérie information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Six mois seulement après sa découverte, Eni annonce le démarrage du champ pétrolier HDLE/HDLS, dans la concession de Zemlet el Arbi dans le bassin nord de Berkine, dans les terres algériennes.



La production initiale du champ va avoisiner les 10 000 barils de pétrole par jour (bod) avant une montée en puissance de la production soutenue par le forage de nouveaux puits en 2023, conformément au plan de développement.



Eni précise que cette mise en service du champ, réalisée en partenariat avec Sonatrach et en coopération avec les autorités locales, a été rendue possible par le modèle commercial en amont distinctif d'Eni, basé sur la parallélisation des activités du projet.





