Eni: mise en oeuvre du programme de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait autorisé la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions d'un montant minimum de 1,1 milliard d'euros.



Dans un communiqué, la compagnie énergétique italienne indique que ces acquisitions de titres interviendront entre juin 2022 et avril 2023, au plus tard.



Le groupe basé à Rome précise que la taille du programme pourrait être portée à 2,5 milliards d'euros en cas de vigueur des cours pétroliers.



Eni indique qu'il compte mettre à jour sa politique de distribution en juillet ou en octobre, ajoutant qu'un baril de Brent au-dessus des 90 dollars pourrait l'inciter à se montrer plus généreux.



A titre de comparaison, le baril de Brent cote actuellement autour de 117 dollars.



A la Bourse de Milan, l'action Eni s'inscrivait en baisse de 0,8% vendredi matin, un repli en ligne avec l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Oil & Gas.





Valeurs associées ENI MIL -0.51%