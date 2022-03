Eni: met en service des systèmes d'accès à l'eau au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 16:11

(CercleFinance.com) - Eni annonce que ses filiales nigérianes, Nigerian Agip Exploration (NAE) et Agip Energy & Natural Resources (AENR), aux côtés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ont mis en service 11 systèmes d'approvisionnement en eau dans les États de Borno et de Yobe, au nord-est du Nigéria. .



S'appuyant sur des forages, des systèmes d'énergie solaire, des points de puisage et de traitement, ces systèmes d'approvisionnement fourniront de l'eau pour la consommation domestique et l'irrigation.



Ils ont été construits dans le cadre de l'initiative 'Accès à l'eau' mise en oeuvre par la FAO et Eni, en collaboration avec la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).



Ce partenariat public-privé s'appuie sur les compétences et le savoir-faire des secteurs public et privé pour améliorer l'accès à l'eau des communautés touchées par la crise humanitaire dans le nord-est.