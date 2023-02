Eni: met à jour ses perspectives pour 2023-2026 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - Eni publie une mise à jour de son plan 2023-2026 et confirme au passage ses objectifs de réduction des émissions des scope 1, 2 et 3, ciblant une baisse de 35 % d'ici 2030, 80 % d'ici 2040 puis le net zéro d'ici 2050, par rapport à l'année de référence 2018.



Eni estime que sa production 'upstream' devrait augmenter de 3 à 4% en moyenne chaque année jusqu'en 2026, avant de plafonner jusqu'en 2030. La part du gaz dans la production passera à 60% d'ici 2030.



La société prévoit de porter le GNL sous contrat à plus de 18 MTPA (millions de tonnes par an) d'ici 2026, soit le double des niveaux de 2022.



Eni indique que la capacité de production d'énergie renouvelable de Plénitude passera à plus de 7 GW d'ici 2026 et à plus de 15 GW d'ici 2030.



La société compte plus que doubler le nombre de ses points de recharge d'ici 2026. Dans ce cadre, Eni estime que l'EBITDA de Plénitude devrait être multiplié par 3 d'ici cette date par rapport à 2022.



Sur le plan financier, Eni vise un EBIT 2023 de 13 milliards d'euros, le deuxième meilleur en 10 ans après le record de 2022. Dans son scénario Eni anticipe un cash flow opérationnel de 17 milliards d'euros en 2023 qui devrait atteindre plus de 69 milliards d'euros sur la durée du plan.