Eni : lie ses instruments financiers au développement durable

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir modifié contractuellement certains accords financiers signés avec des banques afin de les lier à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ces accords financiers portent sur un montant total de 4,35 milliards d'euros: 1,5 milliard d'euros de prêts, 2,4 milliards d'euros de lignes de crédit engagées et 450 millions d'euros de produits dérivés pour couvrir le risque de taux d'intérêt. Les modifications contractuelles ont transformé les prêts et lignes de crédit en 'prêts liés au développement durable', et les dérivés de couverture du risque de taux d'intérêt en 'swaps de taux d'intérêt liés aux ODD'. Des éléments de durabilité ont aussi été introduits à travers un mécanisme de bonus / malus associé à un objectif de performance de durabilité spécifique lié aux ODD.

