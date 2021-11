Eni : les avis des brokers après la journée des investisseurs

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier avoir baptisé 'Plenitude' sa filiale appelée à regrouper ses activités à bas carbone, qui doit être mise en Bourse dans le courant de l'an prochain.

Le groupe pétrolier italien a indiqué, à l'occasion d'une réunion avec la communauté financière organisée à Milan, que Plenitude afficherait des objectifs 'ambitieux' une fois son indépendance obtenue.

L'entité - qui affichera un endettement nul dès sa création - devrait générer un résultat opérationnel de l'ordre de 1,3 milliard d'euros à horizon 2025, plus que doublé par rapport au bénéfice d'exploitation de 600 millions attendu sur l'exercice 2021.

La société - dont l'effectif devrait avoisiner les 2000 salariés - doit regrouper les activités d'Eni dans les énergies renouvelables, la recharge de véhicules électriques, les services énergétiques et la fourniture d'énergie aux particuliers.

Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre Eni SpA, avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.

Le bureau d'analyses revient sur la journée des investisseurs que Eni a dédiée à la présentation de son activité Retail & Renewable, renommée Plenitude, avant son introduction en Bourse en 2022.

Oddo estime la valorisation de Plenitude entre 10 et 10,5 MdsE et pense que l'entrée en bouse va permettre à Eni d'accélérer sa croissance ' via une structure indépendante lui permettant de réduire son coût du capital, d'avoir un accès facilité à la dette et d'attirer les flux ESG '.

L'EBITDA de Plenitude devrait atteindre environ 1.3 MdE en 2025 et commencer 2022 avec une dette nulle et des Capex de 1.8 MdE/an (80% renouvelables),

Barclays a annoncé pour sa part avoir relevé sa recommandation sur Eni, qu'il porte de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours maintenu à 13 euros.

Après un déplacement au Moyen-Orient et des travaux poussés dans la décarbonisation, le bureau d'études estime qu'il devient de plus en plus évident que le groupe italien est en train de se positionner comme un leader en matière de transition énergétique.

D'après Barclays, l'environnement macroéconomique favorable du moment devrait permettre de générer les ressources suffisantes pour financer cette reconversion, sans toutefois compromettre la rémunération séduisante aujourd'hui proposée aux actionnaires.