Eni: le service d'autopartage se tourne vers l'électrique

information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Eni annonce qu'Enjoy, son service d'autopartage, passe à l'électrique avec l'introduction des citadines XEV YOYO dans sa flotte.



Ainsi, dès aujourd'hui, les clients d'Enjoy à Turin pourront louer l'un des 100 nouveaux XEV YOYO via l'application dédiée. Les voitures sont immédiatement reconnaissables grâce à leur couleur vert citron incomparable.



Ces nouvelles voitures rejoignent le parc existant de 300 véhicules déjà disponible dans la ville.



Grâce à l'accord entre Eni et XEV, une entreprise automobile fondée à Turin en 2018, les avantages de la mobilité électrique urbaine sont combinés à la commodité de l'autopartage ' flottant ', qui permet aux locations de commencer et de se terminer n'importe où dans la zone de couverture d'Enjoy, sans point de ramassage ou de dépôt prédéfini.





