Eni: le prix de l'IPO de Var Energi en bas de fourchette

(CercleFinance.com) - Var Energi, filiale d'Eni, a annoncé lundi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 28 couronnes norvégiennes par action, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette précédemment dévoilée.



Dans un bref communiqué publié dans la matinée, la société spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien indique que l'opération est déjà plusieurs fois sursouscrite au prix retenu, option de surallocation incluse.



Var Energi avait avait annoncé il y a une dizaine de jours son intention de s'introduire à la Bourse d'Oslo à un prix compris entre 28 et 31,5 couronnes norvégiennes.



Sur cette base, sa capitalisation boursière devait se situer entre 70 et 79 milliards de couronnes (entre sept et 7,9 milliards d'euros).



L'offre doit se clôturer demain, en vue de premières négociations mercredi.





