Eni: le fonds EIP entre au capital de la filiale Plenitude

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé jeudi que le fonds d'investissement Energy Infrastructure Partners (EIP) allait entrer au capital de Plenitude, sa filiale à faibles émissions de carbone.



La compagnie pétrolière italienne indique avoir trouvé un accord avec EIP afin que ce dernier prenne une participation de l'ordre de 9% de l'entité, via une augmentation de capital réservée de 700 millions d'euros.



Cette transaction valorise Plenitude autour de dix milliards d'euros, souligne Eni dans son communiqué.



Plenitude regroupe les activités à bas carbone du groupe énergétique italien, à savoir la production d'électricité verte, la recharge de véhicules électriques et la fourniture d'énergie aux particuliers.



La société exploite près de trois gigawatts de capacités de production décarbonée et près de 20.000 points de recharge pour véhicules électriques, avec environ 10 millions de clients particuliers en Europe et des opérations dans 15 pays à travers le monde.



Eni avait annoncé l'an dernier son intention d'introduire sa filiale à la Bourse de Milan avant que des conditions de marché difficiles et les difficultés de concurrents ne l'obligent à renoncer à son projet.



Certaines rumeurs évoquent cependant une possible relance de l'opération au cours des mois qui viennent.





