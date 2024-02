Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: le 4ème trimestre ressort en deçà du consensus information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier et gazier italien Eni a annoncé vendredi une baisse de 23% de son bénéfice net au quatrième trimestre, qu'il attribue à la volatilité des prix du brut.



L'entreprise a fait état ce matin d'un résultat opérationnel ajusté de 2,77 milliards d'euros, contre 3,58 milliards un an plus tôt, un chiffre inférieur au consensus établi qui tablait sur 2,90 milliards.



Dans un communiqué, Claudio Descalzi, son directeur général, souligne la bonne résistance des performances de la société face au repli de 5% du cours du Brent sur un an et à la chute de 57% des prix de référence du gaz en Europe.



Eni dit avoir généré 1,2 milliard d'euros de flux de trésorerie disponible (FCF) sur le quatrième trimestre, soit un montant de 7,3 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Ce cash-flow lui a permis de distribuer trois milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, et de mener à bien des rachats d'actions pour 1,8 milliard d'euros.



Le groupe italien prévoit de dévoiler ses objectifs financiers pour 2024 et faire un point stratégique à l'occasion de sa journée d'investisseurs prévue le 14 mars.



L'action perdait 1,6% en Bourse de Milan suite à cette publication et signait l'une des baisses les plus notables de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 en début de matinée.





