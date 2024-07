Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: lancement du programme 'Clean Cooking' en Angola information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Eni annonce la lancement officiel de son programme 'Clean Cooking' (cuisson propre) en Angola, via sa filiale 'Eni Natural Energies Sucursal em Angola'.



Cette initiative vise à aider les familles vivant dans les zones rurales et périurbaines de 7 provinces du pays à accéder à des solutions de cuisson plus économes en énergie, fiables et durables.



Le projet a déjà impacté 50 000 personnes et ambitionne d'en atteindre plus de 2 millions d'ici 2030, apportant des bénéfices en termes de réduction des émissions associées aux activités de cuisine, de prévention des risques sanitaires pour les utilisateurs de cuisinières et de promotion de la santé pour les familles et les groupes vulnérables.



Il améliorera également la production et la fabrication locales, l'égalité des sexes, la préservation des ressources forestières et de la biodiversité.



Le projet fait partie du programme plus large de cuisine propre d'Eni qui est actuellement en cours en Angola, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Rwanda, avec l'objectif de s'étendre à d'autres pays d'Afrique subsaharienne pour atteindre 10 millions de personnes d'ici 2027.







