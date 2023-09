Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: lancement d'obligations convertibles information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 10:40

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations convertibles senior non garanties liées au développement durable d'une maturité de 7 ans.



Les Obligations, qui devraient être notées A- par Standard & Poor's, Baa1 par Moody's et A- par Fitch et avoir un montant nominal global d'environ 1 milliard d'euros, seront convertibles en actions ordinaires existantes Eni cotées sur Euronext Milan.



Les obligations devraient payer un coupon annuel compris entre 2,625% et 3,125%.



Les Obligations seront liées à la réalisation des objectifs suivants au 31 décembre 2025:

- Empreinte carbone nette en amont (Scope 1 et 2) égale ou inférieure à 5,2 MtonCO2eq (-65 % par rapport à la référence 2018)

- Capacité installée renouvelable égale ou supérieure à 5 GW.



Si l'un ou les deux objectifs indiqués ci-dessus ne sont pas atteints, Eni paiera un montant égal à 0,50 % du montant principal des Obligations à la quatrième date de paiement des intérêts (14 septembre 2027), comme détaillé dans les termes et conditions concernés.