Eni: lance la récolte 2024 d'hévéa en Côte d'Ivoire

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le début de la campagne de récolte de graines de caoutchouc en 2024 pour produire de l'huile végétale pour les bioraffineries.



La campagne de récolte de graines d'hévéa de 2024 implique des milliers de petits producteurs en Côte d'Ivoire.



L'huile non alimentaire produite sera envoyée aux bioraffineries d'Eni pour la production de biocarburants pouvant contribuer à la décarbonisation du secteur des transports.



Les graines d'hévéa, résidu inutilisé de la culture de l'arbre à caoutchouc largement répandu dans le pays, représentent une opportunité de développement socio-économique importante pour les producteurs locaux.



Cette collaboration génère des bénéfices économiques directs pour des milliers d'agriculteurs et de coopératives.



'Dans le cadre de la stratégie de décarbonisation d'Eni, le projet s'inscrit dans le modèle d'affaires d'intégration verticale de l'agrofourniture et dans les plans de développement nationaux de la Côte d'Ivoire' indique le groupe.





