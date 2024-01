Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: la raffinerie de Livourne deviendra une bio-raffinerie information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Eni a confirmé ce jour sa décision de transformer sa raffinerie de Livourne en bio-raffinerie.



Evoqué pour la première fois en octobre 2022, le projet dépend maintenant de la réception des autorisations officielles.



Il comprend la construction d'une unité de prétraitement des matières premières biogéniques, la construction d'une usine Ecofining de 500 000 tonnes/an ainsi qu'une installation dédiée à la production d'hydrogène à partir de méthane.



Pour rappel, Eni vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à augmenter sa capacité de bioraffinage de 1,65 million de tonnes actuellement à plus de 5 millions de tonnes/an d'ici 2030.



Les travaux préparatoires à la construction des trois nouvelles installations de bio-raffinage sont en cours et la construction devrait commencer après l'approbation réglementaire. L'achèvement et la mise en service sont attendus d'ici 2026, précise Eni.





